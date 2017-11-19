За последний месяц 20 брендов повысили цены на автомобили в России

С 16 марта по 15 апреля нынешнего года в России 20 автомобильных компаний повысили цены на легковые машины. Об этом свидетельствует мониторинг цен, проведённый аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Многие автопроизводители изменили стоимость сразу нескольких автомобилей. Узбекский бренд Ravon увеличил цены всех своих моделей. Отныне за седан Gentra придётся отдать на 10 000 рублей больше, хэтчбек R2 обойдётся на 20 000 рублей дороже, а для R4 в зависимости от модификации прибавка составила от 10 000 до 30 000 рублей.

Немецкие автомобили Volkswagen Touareg, Tiguan, Passat и Amarok подорожали на 30 000-65 200 рублей. За кроссовер Skoda Kodiaq теперь просят на 45 000-48 000 рублей больше, аналогичное подорожание коснулось моделей Superb и Octavia.

Шведский Volvo поднял цены на седаны S60, S90 и кроссоверы ХC60, XC90. При этом подорожание данных автомобилей колеблется от 30 000 до 200 000 рублей. Рост цен на кроссовер ASX и пикап L200 от японской компании Mitsubishi составил 30 000 и 50 000 рублей соответственно.

Внедорожник УАЗ «Патриот» прибавил в цене 20 000 рублей, а «Пикап» – 21 000 рублей. Исключением стала базовая версия российского пикапа.