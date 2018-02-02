Начались продажи нового 7-местного внедорожника Jeep Grand Commander

Американская компания Jeep объявила приём заказов на новый 7-местный внедорожник Grand Commander, стоимость которого колеблется от 279 800 до 409 800 юаней, что в пересчёте составляет 2 774 000-4 062 000 рублей. Автомобиль доступен в восьми комплектациях.

При габаритах в 4873х1892х1738 мм новый Jeep Grand Commander расположился на ступень ниже Jeep Cherokee в модельном ряду марки. Отметим, что размер колёсной базы новинки достигает 2 800 мм.

Внедорожник Grand Commander приводится в движение 2,0-литровым турбированным агрегатом, мощность которого составляет 234 или 265 лошадиных сил в разных версиях. В тандеме с мотором трудится новейшая 9-скоростная АКПП ZF. Покупатели модели могут выбирать между передним и полным типом привода.

В арсенале новинки имеются ABS, EBD, функция курсовой устойчивости, ассистент при старте на подъёме, электронный «ручник», адаптивный круиз-контроль, климат-контроль на три зоны, кожаный салон, датчики парковки, мультимедийную систему с возможностью подключения смартфона и ряд других опций.

Новый Jeep Grand Commander выпускают на китайском предприятии FCA и GAC в городе Чанша. В обозримом будущем компания также выведет на рынок 5-местную модификацию Jeep Commander.