Lamborghini пока предложит только электрические велосипеды

В прошлом году дебютировал прототип электрокара Lamborghini Terzo Millenio, а серийную версию электрического Lamborghini представители компании пообещали выпустить не раньше 2025 года. Однако речь шла только об автомобилях, а электровелосипеды от итальянской марки появятся в продаже уже в мае.

Разработкой электрического двухколёсного транспорта, представленного на днях в музее компании в Сант-Агата-Болоньезе, в течение пяти лет занимался стартап Italtechnology. В новинке нашли применения технологические решения, на которые было оформлено четыре патента. К примеру, велосипед Lamborghini оснастили 8-диапазонной секвентальной коробкой передач, односторонним рычагом задней подвески и электронным кодовым замком, который блокирует заднее колесо.

Остальную информацию о новинке компании не торопится раскрывать. Известно, что модель сможет преодолевать без подзарядки до 145 км. При этом восполнить запас батареи, вмонтированной в раму, можно всего за четыре часа.

Кроме того, пока производитель опубликовал фотографии только горной версии велосипеда, а о внешнем виде дорожного варианта остаётся только гадать. В базовом исполнении электровелосипед Lamborghini обойдётся от 14 500 евро, однако при заказе опциональной отделки цена может вырасти в несколько раз.