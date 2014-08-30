Porsche: Инфраструктура США не готова к потоку электрокаров

Porsche сообщает, что инфраструктура США все еще не готова к потоку новых электрокаров на рынок - по крайней мере 500 быстрых зарядных станций должны быть установлены к концу 2019 года, чтобы не было нехватки, в связи со спросом на "зеленый" транспорт. Зарядные устройства должны быть установлены в 189 кварталах, а оставшиеся примерно 300 должны быть установлены на автомагистралях.

Стоит отметить, что зарядные устройства должны быть оснащены хранилищами, так как станции перезаряжаются долго, а спрос на них будет только расти. Стоимость зарядных устройств для дилеров будет исчисляться миллионами долларов. В пресс-службе Porsche отметили, что шестиместная зарядная станция в Атланте стоит более одного миллиона долларов. Скорее всего, разработкой и постройкой станций займется американское подразделение Volkswagen.

«Если вы хотите купить электрокар, то наверняка возникнет вопрос о том, что делать, когда закончится лимит в 300 километров пути. Что делать тогда? Поэтому, нам нужна хорошо настроенная инфраструктура, прежде, чем вводить электрокары на рынок», - заявил Клаус Целмер, генеральный директор американского офиса Porsche.

Господин Целмер отметил, что зарядка электрокаров на станциях может осуществляться посредством членских карточек, что будет более удобным и практичным решением, но отказывать от оплаты наличными бренд также не планирует.