Рассекречен интерьер роскошного внедорожника Mercedes-Maybach

Немецкие инженеры завершают работу по созданию концептуального внедорожника Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Автомобиль готовится к презентации, и разработчики показали часть его салона.

На представленном в интернете скетче можно увидеть, что концептуальный внедорожник Mercedes-Maybach получил интерьер, выполненный в футуристическом стиле. В машине отсутствует привычный селектор коробки передач. Также видны большая цифровая панель приборов и «прямоугольное» рулевое колесо.

В конце апреля в Пекине откроется международная автомобильная выставка. Данное мероприятие послужит площадкой для модели Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury.

Сейчас нет представления о том, каким будет роскошный внедорожник. При этом есть данные, согласно которым на его основе построят серийный Mercedes-Maybach GLS, и недавно сайтом Autocar была показана визуализация, демонстрирующая предположительную внешность этого автомобиля. Прототип примечателен агрессивной передней частью кузова.

Немецкие дизайнеры посвятили коллекцию мебели новому концептуальному внедорожнику от Mercedes-Maybach. По словам разработчиков, она является отражением формы и внутреннего наполнения новинки.

Известно, что салон внедорожника Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury украсят алюминиевые и деревянные элементы декора. Машина получит отделку белой кожей и шильдики из золота.