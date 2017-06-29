Ижевский автозавод приостановил сборку LADA Vesta

Сегодня, 17 апреля, Ижевский автомобильный завод, входящий в состав группы «АвтоВАЗ», временно прекратил выпускать семейство LADA Vesta. Как сообщает пресс-служба предприятия, остановка конвейера связана со сбоем поставок автокомплектующих.

Ижевский автозавод сообщает, что производство линейки LADA Vesta пришлось приостановить из-за того, что нижегородская компания «Автокомпонент» не выполнила контракт. Так, поставщик должен был заранее предупредить о задержке деталей.

В итоге предприятие было вынуждено отменить рабочую смену, вследствие чего оно отстаёт от плана на 285 экземпляров LADA Vesta. Уточняется, что ООО «Автокомпонет» не поставило вовремя топливные баки для данной модели. В настоящее время Ижевский автозавод занимается урегулированием ситуации.

Напомним, что это один из крупнейших заводов по выпуску легковых автомобилей на территории РФ. В Ижевске собирают по методу полного цикла всю линейку LADA Vesta.