Трехдверный Peugeot 208 снимают с производства

Французские машиностроители больше не будут выпускать трехдверный Peugeot 208. Хэтчбеки малого класса теряют спрос по всему миру на фоне постоянно растущей популярности пятидверных моделей данной ниши, а также кроссоверов.

На фоне вытеснения трехдверных хэтчбеков пятидверными, модель Peugeot 208 в последнее время стремительно теряла спрос во всех странах, в которых она предлагалась. Инсайдеры утверждают, что автомобиль уже снят с производства, и европейские рынки прощаются с ним.

По инсайдерским данным, нидерландские дилеры больше не продают трехдверный Peugeot 208. К такому же решению в скором времени прибегнут в Германии, Финляндии и Польше. По данным немецкого представительства французского бренда, отныне клиентам предлагается только пятидверная версия автомобиля.

Известно, что французскими инженерами уже начата разработка Peugeot 208 следующего поколения. Каким будет новый хэтчбек, неизвестно. Также нет данных о том, когда стоит ждать его появления. Есть информация, согласно которой машина строится на новом шасси CMP. Это позволит сделать новинку легче, но крупнее и вместительнее. Предполагается, что следующий «208-й» получит 3- и 3-цилиндровые агрегаты.