Назван ТОП-10 популярных иномарок с пробегом в 1 квартале в России

Отечественные аналитики подсчитали, что за первые три месяца текущего года жители России перепродали 807,5 тысячи иномарок. Это на 1,7% больше, чем в январе-марте минувшего года с результатом в 794 тысячи автомобилей. Специалисты составили ТОП-10 таких транспортных средств.

Самой популярной подержанной иномаркой в России остается Ford Focus. За отчетный период он был перепродан в количестве 28,2 тысячи экземпляров с «плюсом» в 0,6%. На втором месте ТОП-10 как и прежде стоит Toyota Corolla с результатом в 21,7 тысячи машин, что на 2% меньше, чем годом ранее. Третью строчку списка занимает Hyundai Solaris, перепроданный в количестве 18,9 тысячи экземпляров, что на 23,5% больше в годовом сравнении.

Четвертое место в ТОП-10 досталось KIA Rio, перепроданному тиражом в 16,4 тысячи единиц. Автомобиль отличился самой лучшей динамикой реализации на вторичном рынке России (+27,5%). Пятой в рейтинге расположилась Toyota Camry с результатом в 16,4тысячи машин и с «плюсом» в 1,4%.

Во второй пятерке ТОП-10 оказались: Renault Logan (16,1 тыс. ед.; +8,4%), Chevrolet Niva (15,9 тыс. ед.; +5,3%), Opel Astra (13 тыс. ед.; -1,1%), Daewoo Nexia (13 тыс. ед.; -4,6%), и Volkswagen Passat (11,6 тыс. ед.; -4%).