В интернет "просочились" фото обновлённых грузовиков КАМАЗ

В сети появились снимки предсерийных прототипов рестайлинговых грузовых автомобилей КАМАЗ с классическими кабинами, которые производятся с 1976 года. Фотографии оказались в распоряжении сообщества RCI News.

В ходе рестайлинга пластиковый бампер заменит штампованный аналог из стали, причём его разделят на крупные сегменты с болтовыми креплениями снаружи, чтобы облегчить ремонт при ДТП. Также обновлённые грузовики КАМАЗ получат светодиодные ДХО и габариты.

На фото видно, что внутри кабины разместится новая передняя панель и 4-спицевое мультифункциональное рулевое колесо. Автомобили оборудуют обогревом и электроприводом зеркал, электрическими стеклоподъёмниками, доработанной системе отопления и вентиляции, вещевым ящиком и боковыми карманами, а также улучшенными солнцезащитными козырьками.

Обновление не коснётся технической «начинки» грузовиков КАМАЗ, они по-прежнему будут доступны с дизельными агрегатами производства КАМАЗ и Cummins. На сегодняшний день российский автогигант собрал всего семь предсерийных прототипов с самосвальными кузовами от НЕФАЗ. Серийное производство обновлённых грузовиков должно начаться в июне.