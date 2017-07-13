Volkswagen озвучил рублёвый ценник на обновленный Touareg

Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen накануне озвучила цены на обновленный внедорожник Touareg для России. Новинка в базовой комплектации будет продаваться по цене от 3 299 000 рублей. Модель будет доступна в трех комплектациях, цены на которые пока что неизвестны.

Пресс-служба российского офиса компании Volkswagen недавно сообщила цены на обновленный кроссовер Touareg. Новинка вскоре поступит в руки российским дилерам. Для отечественного рынка модель доступна в трех комплектациях: Respect, Status и R-Line, однако известна стоимость только базовой версии.

В таком варианте Volkswagen Touareg оснащается бензиновым TSI-агрегатом, генерирующим 249 лошадиных сил. В тандеме с ним, как и с остальными двигателями, работает 8-скоростная автоматическая трансмиссия, передающая крутящий момент на обе оси. Все комплектации новинки оснащены системой полного привода 4Motion. Более дорогие версии обзавелись 340-сильным бензиновым V6, либо 249-сильным TDI V6.

Габариты Touareg слегка расширились, а экстерьер получил некоторые обновления. Среди них можно отметить 18-дюймовые литые "катки", светодиодную оптику, электропривод зеркал и прочее. Салон нового поколения кроссовера также получил несколько новых элементов, среди которых мультируль, ассистент парковки, новая мультимедийная система и обновленная "приборка".