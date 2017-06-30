На шоссе Via Baltica в Латвии установят электронные дорожные знаки

В Латвии до конца лета текущего года ожидается модернизация шоссе Via Baltica. Будет установлено электронное инновационное оборудование, включающее в себя "умные" дорожные знаки.

Via Baltica получит 13 дорожных знаков, которые будут изменяться в зависимости от обсоятельств на дороге. Кроме того, десять уже имеющихся светофоров будут улучшены. После модернизации, они смогут показывать определенные цвета в зависимости от ситуации на дороге. Представитель Latviijas valsts celi заявил, что будут улучшены восемь погодных станций, а также будет оборудовано еще четыре новые.

Обратят внимание и на две загруженные транспортные магистрали. Для того, чтобы повысить на них безопастность, будут приняты меры по видеонаблюдению и предотвращению аварий. ITS-объекты будут установлены как в Латвии, так и в Эстонии. Электронные знаки нового поколения предоставят водителям информацию о погодных условиях и состоянии дороги. Например, "умные" знаки скажут когда дорога обледенена или когда дует сильный боковой ветер. По подсчетам стоимость данного проекта обойдется латвийцам в 2 500 000 евро.