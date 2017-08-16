BMW: создание беспилотника требует 50 млн км тестов

Баварские инженеры BMW продолжают работу по созданию транспорта с автономным управлением. Накануне они рассказали, насколько трудоемок процесс создания беспилотных машин по сравнению с традиционными автомобилями.

Руководитель отдела по развитию BMW Клаус Фрелих рассказал, что беспилотный автомобиль, перед тем, как отправить его на конвейер, должен в рамках испытаний проехать по дорогам общего пользования не менее 50 миллионов километров. Данная цифра примерно вдесятеро превышает расстояние, на котором тестируется обычный седан BMW 5-Series.

Ранее сообщалось, что марка BMW покажет свою первую машину с автономным управлением в 2021 году. Система управления для нее разрабатывается совместно с компаниями Intel и Mobileye. Первая спроектирует для автомобиля «интеллект», а вторая создаст «органы чувств» для транспортного средства.

На данный момент нет ясности в том, какой уровень автопилота получит новинка от BMW. Есть вероятность, что машину оснастят системой пятого уровня, не требующей водителя за рулем. Также известно, что транспортное средство получит электрическую силовую установку.

Intel и Mobileye не являются единственными партнерами баварцев в создании беспилотников. Недавно стало известно, что BMW Group будет разрабатывать такие машины с концерном Fiat Chrysler Automobiles.