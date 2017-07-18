Руководство Volkswagen планирует обновить логотип к 2019 году

Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen вскоре обновит свой логотип. По мнению руководителей бренда, учитывая скорый переход на производство электрокаров, нынешний значок - слишком "скучный".

Помимо этого, решение о смене логотипа будет кстати ввиду недавнего "дизельного скандала", в котором Volkswagen сыграл главную роль. Йохен Зенгиль, который является главным маркетолог бренда, отметил, что новый значок должен быть более красочным и ярким. Сейчас логотип серый и тусклый, поэтому он действительно отображает эпоху дизельных авто, однако с приходом электрокаров все должно измениться.

Напомним, в 2020 году компания Volkswagen планирует выпустить первый серийный электрокар Volkswagen I. D., который будет построен в кузове "хэтчбек" и получит высокотехнологичное оборудование. Данный автомобиль, по словам представителей компании, уже будет выпускаться с новым логотипом, который представят годом раньше.