На рынке России дебютировал кроссовер Lifan X70

Авторынок России пополнился китайским кроссовером Lifan X70. Данный паркетник со временем сменит в стране модель X60, которая является бестселлером своей марки в РФ. Уже известен ценник новинки.

Кроссовер Lifan X70 уже прозвали в России «убийцей Hyundai Creta». Дело в том, что эти автомобили соразмерны по габаритам, а также похожи оснащением и ценником.

Lifan X70 является второй генерацией паркетника X60. Второй возглавляет список китайских бестселлеров в России, и за время продаж в стране, разошелся тиражом 46 000 единиц.

Габариты кроссовера Lifan X70 составляют 4390х1820х1715 мм. Машина имеет хромированные элементы экстерьера, в том числе радиаторную решетку, поясную линию и пороги. Также переработан салон транспортного средства. Он стал более стильным, просторным. Новинка получила информационно-развлекательный комплекс МР5 с 9-дюймовым дисплеем.

Моторный отсек Lifan X70 занимает двухлитровая «четверка» тягой 136 л.с. Агрегат комплектуется как 5-МКПП, так и вариатором CVT. Они передают крутящий момент на переднюю ось. Дорожный просвет машины равен 195 мм.

В России кроссовер Lifan X70 предлагается в версиях Basic, Standard, Comfort, Luxury, Comfort CVT, Luxury CVT. Их стоимость составляет от 799 000 до 999 900 рублей.