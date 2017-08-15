Продажи Ford Transit в РФ в первом квартале 2018 года выросли на 63%

Фургон Ford Transit остается в списке самых востребованных легких коммерческих автомобилей в России. Спрос на машину продолжает расти в стране, и по итогам первого квартала 2018 года положительный тренд продаж модели в РФ составил 63%.

За отчетный период жители России приобрели 2 334 фургона Ford Transit. По итогам марта текущего года дилеры реализовали в стране 1 074 экземпляра модели, что на 77% больше, чем годом ранее.

Официальные лица компании Ford поясняют, что успех фургона обусловлен развитой сетью Transit-центров. 45% продаж данной модели приходится на Москву.

Второе место по продажам Ford Transit занимает Санкт-Петербург с долей в 21%. Кроме того, автомобиль активно продается в 38 крупных регионах России. Так, за январь-март текущего года в Ростове-на-Дону спрос на фургон вырос на 265% в годовом сравнении. Продажи модели в Новосибирске улучшились на 200%. В Краснодаре спрос на Ford Transit вырос на 146%.

Движущей силой фургона Ford Transit является агрегат мощностью 155 л.с. Автомобиль имеет современные решения для комфорта и безопасности. Грузоподъемность машины составляет 2 750 кг.