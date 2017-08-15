В первом квартале 2018 года зафиксирован рост продаж Ford Transit на 63%

В первом квартале 2018 года специалисты зафиксировали рост продаж Ford Transit. За период январь-март текущего года было приобретено 2 334 единицы, что в сравнении с прошлым годом на 63% больше.

Стоит отметить также высокий уровень реализации производителя Ford в марте. Компания продала 1 074 автомобиля, что сразу на 77% больше, чем в марте 2017 года. Именно рост продаж автопроизводителя и позволил бренду оказаться лидером в российском сегменте лёгких коммерческих автомобилей.

Большая часть продаж Ford Transit зафиксирована в сети Transit-центров. При этом Московская и Санкт-Петербургская области показали наивысший уровень продаж. В первой было зафиксировано 45% покупок от общего числа, а во второй 21%. Остальные авто был равномерно распроданы между 38 крупными регионами РФ.

Особое внимание привлекли продажи Ford Transit в Ростове-на-Дону: прирост за первый квартал составил 265%. Также отличились Новосибирск и Краснодар, где уровень реализации за январь-март 2018 года вырос на 200% и 146%.