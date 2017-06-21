Lego представила полноразмерную копию Porsche 911 Turbo

Накануне в Штутгарте прошла выставка, на которой представили полноразмерную копию Porsche 911 Turbo, полностью собранную из кубиров Lego. Данный автомобиль был выбран не случайно, 911 Turbo - первый спорткар компании, оснащенный турбонаддувом.

Автомобиль из Lego собран в пропорциях 1:1 и получил уникальный лаймовый окрас. Напомним, что ранее Lego уже представляла несколько моделей Porsche, последней из которых было купе McLaren 720S.

В этот раз, Lego решила посвятить свое очередное творение спорткару Porsche 911 Turbo, который впервые появился в 1970-х годах. Его особенностью стал турбонаддув, который компания использовала первый раз. По капотом у него располагался 260-сильный 3,0-литровый агрегат. Модель долгое время оставалась одной из мощнейших и до сих пор может похвастаться весьма неплохими ходовыми характеристиками.