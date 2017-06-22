Электрический кроссовер Aiways U5 Ion станет первой моделью китайской марки Aiways

Первой машиной нового китайского бренда станет Aiways U5 Ion. Полностью электрический кроссовер выйдет на авторынок в 2019 году.

Точные данные о концепте пока не известны. Планируется поставить Aiways U5 Ion, а также еще 15 моделей на новую платформу MAS. Архитектура по большей части сделана из алюминия и дает возможность изменять габариты колесной базы от 2700 мм до 3000 мм.

Автомобиль будет оснащен блоком батарей на 53, 63 или 80 киловатт-часов. Без подзарядки модель проедет 365-460 километров. Aiways U5 Ion получит 21-дюймовые диски, мультимедиа систему в управлении с тачскрином, виртуальную приборную панель и многое другое. Среди особенностей автомобиля - подстаканники с подогревом и охлаждением и выполняющая функцию дезинфекции подсветка. Производитель планирует выпускать 150 000 машин в год. Aiways готовят еще одну модель - Aiways RG. Известно что RG может разгоняться до 100 км/ч за три секунды, а максимально автомобиль способен разогнаться на 300 км/ч.