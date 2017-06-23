Geely Emgrand X7 получил новый мотор после третьего рестайлинга

Компания Geely обнародовала официальные снимки обновлённой версии кроссовера Vision X6, известного россиянам под названием Emgrand X7. Отметим, что это уже третий рестайлинг с момента выхода модели в 2011 году.

В ходе последней модернизации Geely Vision X6 получил иные бампера, пересмотренную решётку радиатора, иные блоки противотуманных фар. Кроме того, палитра цветов кузова пополнилась новыми оттенками.

В салоне нашли место новые руль и приборная панель, а дефлекторы обдува украсил хром. С центральной консоли пропали кнопки управления системой мультимедиа и дисплей климат-контроля. Также обновлённый Geely Vision X6 теперь предлагается с панорамным люком.

Как пишут китайские издания, модель выйдет на домашний рынок со 133-сильным атмосферным мотором объёмом 1,8 литра в сочетании с 5-скоростной «механикой». Помимо этого, автомобиль будет доступен с новым 4-цилиндровым турбомотором объёмом 1,3 литра, который развивает 133 л. с. при 215 Нм. Пока неизвестно, с какой коробкой передач будет работать новый двигатель.

Отметим, что таким агрегатом уже оснащаются некоторые другие модели марки, например, обновлённый Emgrand GS. В случае с этим кросс-хэтчбеком в роли трансмиссии выступает 6-диапазонная МКПП или «робот». Известно, что Geely Vision X6 не получит полный привод.