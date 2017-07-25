Как у Volkswagen: Новый Ford Focus получит универсальную платформу

Разработчики компании Ford планируют уменьшить количество производственных процессов, для чего ведут разработку многофункциональной платформы с большим количество модулей. Первым "подопытным" станет обновленный Ford Focus.

Ford Focus четвертого поколения имеет свежий внешний вид и обновленный салон, но изменения на самом деле очень глубокие, поскольку компактная модель является первой, кто ездит на новой платформе компании. По словам Джо Бакаджа, руководителя европейского офиса Ford, ответ американцев на модульную архитектуру MQB Volkswagen Group пока не имеет названия, но уже составляет большую конкуренцию. В своем интервью зарубежному изданию Automotive News топ-менеджер сообщил, что это «очень многофункциональная» платформа, которая поможет компании сократить время сборки на 20%.

Хотя Focus является относительно небольшой моделью, новую архитектуру можно использовать на более компактном автомобиле, таком как Fiesta, и даже на больших моделях, таких как Escape и Edge. Как и MQB, новая платформа получит модули, которые будут распространяться среди многих моделей, что, в свою очередь, позволит компании использовать общие детали на большом количестве автомобилей. Другими словами, Focus будет предоставлять электрический ручной тормоз, сиденья и кондиционер, установленные на Focus в другую модельную линейку Ford.