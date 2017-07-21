В Bugatti придумали комплекс по отслеживанию своих гиперкаров

Специалисты французской автомобилестроительной компании Bugatti, подконтрольной немецкому концерну Volkswagen, придумали систему, с помощью которой можно осуществить удаленный мониторинг и обновление ПО для своих гиперкаров Bugatti Chiron. Благодаря такому комплексу появляется возможность проводить диагностику потенциальных технических неполадок.

Отмечается, что телеметрические данные от каждого гиперкара отправляются в специальный центр, находящийся в главном офисе бренда во французском городе Мольсайме. Всего комплекс способен обрабатывать 10 000 сигналов, поступающих от управляющих блоков трансмиссии, мотора, светотехники, тормозов и климат-контроля.

Обмен и анализ поступающих сигналов система производит в режиме реального времени. Сообщается, что ранее нечто подобное наблюдалось у гоночных болидов Формулы-1 и машин DTM. Используя встроенную систему можно обновить ПО авто или перенастроить его.