KIA представит в Париже новый Cee’d в кузове Shooting Brake

Южнокорейские машиностроители привезут на осеннее мотор-шоу в Париже серийную версию модели KIA Cee’d третьей генерации в кузове Shooting Brake. Об этом проинформировали официальные лица марки.

Подобная модель в виде концептуального автомобиля дебютировала в прошлом году во Франкфурте. Машина получила название Proceed, и разрабатывалась специалистами европейской дизайн-студии KIA. Сами создатели прототипа прозвали его «удлиненным хот-хэтчем».

Какой будет силовая составляющая модели KIA Cee’d Shooting Brake, пока неизвестно. Для стандартных хэтчбека и универсала предусмотрен 1,4-литровый агрегат тягой 100 л.с. Кроме того, машины оснащаются литровым турбодвигателем отдачей в 120 л.с. и еще одним 1,4-литровым мотором с нагнетателем тягой 140 л.с. Дизельную линейку представляют 1,6-литровые моторы мощностью 115 и 136 л.с. Все двигатели комплектуются 6-МКПП и 7-РКПП с двумя сцеплениями.

В 2019 году модель KIA Cee’d получит гибридную силовую установку, работающую по схеме mild hybrid, с 48-вольтовой бортовой электросетью. Она будет доступна наряду с вышеперечисленными моторами.