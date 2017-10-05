DS представила силуэт электрического концепта

Люксовая марка, подконтрольная компанию PSA Group, обнародовала на популярном видеохостинге YouTube видеотизер своего нового концепта DSX E-Tense. Авто демонстрирует, как будут выглядеть машины бренда в 2035 году.

При просмотре выложенного в сеть видеоролика можно увидеть профиль спорткара и водителя, облаченного в шлем. Существует вероятность, что DSX E-Tense является спорткаром, который выйдет в двух версиях с закрытым кузовом и как 1-местный спидстер. Автомобиль получит длинный капот, огромные крылья, массивные колесные диски и светодиодные фары. Информации о силовых характеристиках пока не имеется, но вероятно, прототип получит четыре электродвигателя, расположенных по одному на каждом колесе. Премьера машины состоится в конце апреля 2018 года на мотор-шоу в Пекине.

Раньше DS заявлял, что намерен выпускать каждый год по одному гибридному авто. Последним таким автомобилем стал кроссовер DS 7 Crossback, получивший установку, состоящую из 200-сильного бензинового мотора и двух электродвигателей суммарной отдачей 300 «лошадок».