Разгон 5007-сильного гиперкара Devel Sixteen показали на видео

Дубайская машиностроительная компания Devel Motors представила свой новый гиперкар Devel Sixteen, в моторном отсеке которого установлен 16-цилиндровый агрегат, генерирующий мощность в 5007 лошадиных сил. Разгон автомобиля представлен на видео, обнародованном на популярном видеохостинге YouTube, а в комментариях к ролику указано, что использовано только 20% от мощности двигателя.

Созданием 12,3-литрового двигателя для производительного гиперкара занимались конструкторы фирмы Steve Morris Engines, которые строят турбонагнетатели и моторы для драгстеров. Благодаря такому двигателю с четырьмя турбинами гиперкар сможет взять разгон до первой «сотни» за 1,8 секунды при максимальной скорости в 515 км/ч. За авто придется отдать примерно 2 000 000 долларов.

Также еще будут представлены другие версии гиперкара с одним или двумя 8-цилиндровыми установками, генерирующими мощность в 1 500 и 3 000 «лошадок», работающих в тандеме с «роботом» с двойным сцеплением. За это придется выложить от 1 600 000 долларов. Гиперкар разрабатывали совместно со специалистами итальянской компании Manifattura Automobili Torino, которая создавала гиперкары SCG 003 и Apollo Intensa Emozione.