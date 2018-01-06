На тесты выведен новый "заряженный" Audi TT RS

Немецкая люксовая марка Audi, подконтрольная концерну Volkswagen, вывела на финальный тест-драйв свой «заряженный» Audi TT RS. На снимках видно, что автомобиль скрывается под плотной камуфляжной пленкой.

При просмотре фотоснимков, выложенных в интернете, несмотря на камуфляж, можно увидеть некоторые детали экстерьера, который подвергся некоторым изменениям. В частности, новинку оснастили переработанными задним и передним бамперами и другим дизайном фар.

Несколько нововведений появится и в салоне обновленного Audi TT RS. Среди них стоит выделить измененную обшивку сидений и несколько иных незначительных деталей.

В моторном отсеке спортивного Audi TT RS появится 2,5-литровый турбоагрегат с производительностью 400 «лошадок». До первой «сотни» новинка разгоняется за 3,7 секунды, а максимальная скорость авто составит 280 км/ч.