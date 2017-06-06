Коллекция из 200 автомобилей компании Ford будет продана на аукционе

23 июня текущего года самая крупная коллекция автомобилей компании Ford будет продаваться на аукционе. На данный момент вся коллекция располагается в нидерландском музее.

Пиет-ден-Гартог является владельцем невероятной коллекции, состоящей из 200 машин. Коллекцию составляют не только легковые автомобили, но и пожарные машины, фургоны продавцов мороженного, машины медицинской помощи и даже более 50 мотоциклов. Самым необычным в коллекции является канадский полицейский снегоход.

Особой страстью коллекционера были грузовые автомобили. Свой первый грузовик он приобрел в 1956 году. Когда количество автомобилей стала внушительным, жена коллекционера предложила ему открыть музей. Коллекция Пиета-дена-Гартога признана самой большой в Европе и содержит множество эксклюзивных транспортных средств. После смерти коллекционера владеть музеем стала его дочь, а позднее из-за определенных обстоятельств семья решила продать коллекцию летом нынешнего года.