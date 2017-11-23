Новый Mercedes-Benz GLS проходит тесты на Нюрбургринге

Немецкая премиальная машиностроительная компания Mercedes-Benz вывела на тест-драйв свой новый кроссовер Mercedes-Benz GLS, который проходит на популярном гоночном треке Нюрбургринг. Новинку на тестах засекли обозреватели специализированного портала Autocar.

Новинка получит увеличенные габариты и более обширный салон, но интересно, что вес был снижен. В настоящее время пока больше нет никакой информации о новом кроссовере Mercedes-Benz GLS. Более подробная информация о новинке появится на международном автосалоне в Пекине, который откроется в конце апреля.

Под капотом нового немецкого кроссовера Mercedes-Benz GLS разместится 8-цилиндровый бензиновый агрегат семейства M178 с производительностью больше 550 лошадиных сил. Официальный дебют новинки состоится, вероятнее всего, в начале 2019 года.