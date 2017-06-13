Goodyear представила новые шины для электромобилей

Известный изготовитель автомобильных шин, компания Goodyear, представил новые покрышки, предназначенные для электромобилей. Шинам придумали название Goodyear EfficientGrip Performance.

Отмечается, что новая резина создана для электрокаров, которые немного тяжелее авто с традиционными ДВС. Также моторы получили довольно высокий крутящий момент, что сказывается на долговечности обычных покрышек. Помимо всего повышается сопротивление эффекту качения.

В пресс-центре Goodyear сообщили, что разработчики компании устранили вышеозначенные проблемы. Главными преимуществами шины считается конструкция протектора с тонкими щелевидными канавками и особым составом покрышки. Новые шины показали на Женевском мотор-шоу в нынешнем году. В следующем году ними будут оснащаться все серийные электрокары.