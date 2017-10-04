В Ford выяснили, что 43% российских водителей верят в приметы

Накануне пятницы 13-го специалисты компании Ford провели среди российских автолюбителей опрос, в ходе которого выяснили, как много водителей верят в приметы и выполняют различные ритуалы на удачу.

Исследование показало, что 43% водителей в России являются суеверными, однако большая часть не считает себя таковыми. Например, 16% опрошенных заявили, что стучат по дереву «на всякий случай», но в приметы не верят. Ещё 12% респондентов придерживаются обычая «посидеть на дорожку» перед длительными поездками.

Почти 10% считают, что для удачного путешествия нужно настроиться на позитивный лад и не думать о плохом. Амулетами во избежание несчастных случаев пользуются ещё 3% водителей. К счастью для участников дорожного движения, наиболее популярным у водителей оказался обычай, не связанный с суевериями.

Так, 17% опрошенных отметили, что единственный ритуал, которого они придерживаются – проверка исправности машины перед долгой дорогой. Помимо этого, 40% автомобилистов вообще не верят в приметы.