Российский авторынок в марте опустился на пятое место в Европе

Российский авторынок в феврале занял четвёртое место по размерам в Европе, а в марте – опустился на пятую позицию. Об этом сообщают аналитики агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на национальные ассоциации автопроизводителей.

Лидером в европейском первенстве по итогам предыдущего месяца стала Великобритания благодаря 474 069 проданным автомобилям, что на 15,7% меньше прошлогоднего показателя. На втором месте оказался прежний лидер в лице Германии. В этой стране дилеры смогли реализовать 347 433 новых машины (-3,4%). Французский автомобильный рынок в марте вырос на 2,2% или до 231 110 авто, что позволило ему занять третье место.

Далее в рейтинге разместилась Италия, где был продан 213 731 автомобиль (-5,8%). Замыкает ТОП-5 крупнейших авторынков Европы Россия. Согласно предварительным данным агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце в РФ удалось реализовать около 147 000 новых машин без учёта лёгкого коммерческого транспорта. Авторынок Испании в отчётном месяце увеличился на 2,1% и достиг 128 175 автомобилей.