Mercedes-AMG выпустит конкурента Porsche Cayman

Компания Mercedes-AMG решает вопрос расширения своего модельного ряда. Если его одобрят, то в скором времени немцы выпустят автомобиль, который сможет конкурировать с Porsche Cayman и Boxster.

О возможности появления новой модели Mercedes-AMG рассказал глава подразделения Тобиас Моерс. Кроме того, он сообщил, что разработка внедорожника пока не планируется.

По словам Тобиаса Моерса, рынок нуждается в автомобиле вроде четырехдверного Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Ранее сообщалось, что подразделение может выпустить внедорожник, но топ-менеджер заявил, что в таком автомобиле нет нужды.

Предполагается, что Mercedes-AMG выпустит небольшую спортивную модель с приемлемым ценником. Ближайшим ориентиром для нее является Mercedes-Benz SLC, но более производительный и соответствующим экстерьером.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe появится в нынешнем году. Силовую линейку новинки представляют восьмицилиндровые агрегаты тягой 585 и 639 лошадиных сил. Кроме того, для машины предусмотрена комбинированная установка на базе ДВС V6. Ее мощность составляет 435 л.с. и 520 Нм крутящего момента. В топовом исполнении автомобиль сможет разгоняться до «сотни» за 3,2 секунды. Порог скорости новинки обозначен на отметке в 315 километров в час.