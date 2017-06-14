Новый Chevrolet Bolt представят к 2025 году

В соответствии с официальной информацией, в обозримом будущем гибридный автомобиль Chevrolet Bolt ляжет в основу 2-х электрокаров американской компании General Motors, контролирующий бренд Chevrolet. Новый гибрид Chevrolet Bolt представят ориентировочно к 2025 году.

За стандартный вариант исполнения Chevrolet Bolt придется выложить от 36 620 долларов. Технические параметры новинки пока засекречены, но сообщается, что батареи, внедренные в гибридную машину, могут обеспечить дальность хода в 643 км. Помимо того отмечается, что минимальная стоимость обновленного гибрида составит от 20 000 долларов.

Также по словам инсайдеров, новый Chevrolet Bolt построят на абсолютно новой архитектуре, разработанной специально для «зеленых» машин. Такая платформа стала базой для 11 электромобилей бренда, а представители GM утверждают, что она сможет уменьшить конечную цену машины на 30%.