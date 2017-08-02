В начале года траты россиян на автомобили выросли почти на треть

По итогам первых двух месяцев нынешнего года жители России приобрели легковой транспорт на сумму в 296 миллиардов рублей. Данный показатель превышает прошлогодний результат января-февраля на 28,5%. На это обращает внимание агентство «АВТОСТАТ».

Больше всего россияне потратили за отчетный период на покупку автомобилей марки KIA (40 миллиардов рублей). Это на 67% больше в годовом сравнении. Второе место занимает Toyota с результатом в 27,6 миллиарда рублей и «плюсом» в 16%. Такую же сумму жители страны потратили на автомобили марки LADA. Ее продажи выросли на 42,5%.

Четвертая позиция досталась марке Hyundai с результатом в 24,7 миллиарда рублей. Пятое место занимает Mercedes-Benz с показателем в 22,2 миллиарда рублей. Первая пятерка заняла 48% рынка в первые два месяца нынешнего года.

Отечественный авторынок постепенно восстанавливается после падения 2014 года, однако теперь он столкнулся с новым вызовом в виде санкций. Из-за них курс рубля ослаб, что может повлиять на продажи транспорта в стране. Кроме того, из-за утилизационного сбора, введенного в России, иномарки в стране начали дорожать.