Пермский музей «Ретро-Гараж» рассекретил свой новый адрес

Глава музея «Ретро-Гараж» сообщил, что им пришлось покинуть прежнее место дислокации и теперь более трех тысяч ретромобилей едут в свой новый дом. Теперь музей будет располагаться на улице Дружбы, 34.

Музейщики довольны новым помещением и уже нашли общий язык с арендодателями. Совсем скоро руководство музея перевезет свои экспонаты в новое помещение.

Здание требует определенное количество строительных работ. По словам руководителя музея, быстрому переезду помешают маленькие ворота, в которые не поместится большинство автомобилей.

Часть ретромобилей на данный момент размещены на территории пермского политеха, который и разработал проект новых больших ворот для музея. Руководство надеется, что в ближайшее время решится вопрос с расширением дверного проема. В таком случае новоселье состоится уже в мае текущего года.