Skoda Kodiaq в России подорожал на 47-48 тысяч рублей

Кроссовер Skoda Kodiaq в версиях Ambition Plus, Scout и Sportline вырос в цене в России на 47-48 тысяч рублей. Об этом проинформировало агентство «АВТОСТАТ».

Модель Skoda Kodiaq в версии Ambition Plus отныне предлагается в России не менее чем за 2 065 000 рублей. Для автомобиля предусмотрен бензиновый мотор (1,4 л, 150 л.с.). За сборку Style Plus нужно заплатить 2 326 000 рублей. В максимально укомплектованной вариации паркетник в этой же версии с 2-литровым 150-сильным «дизелем» отныне продается в РФ за 2 628 000 рублей.

В сборке Scout кроссовер Skoda Kodiaq вырос в цене на 47 000 рублей до 2 254 000 рублей. Автомобиль комплектуется бензиновым мотором (1,4 л, 150 л.с.). 2-литровая версия паркетника доступна за 2 518 000 рублей.

Кроссовер Skoda Kodiaq в версии Sportline, продающийся в России два месяца, подорожал до 2 228 000 рублей в сборке с 1,4-литровой силовой установкой. С 2-литровым дизельным агрегатом машина доступна за 2 530 000 рублей.

Новый прайс на кроссовер Skoda Kodiaq озвучен без учета дополнительного оборудования для машины, акций и спецпредложений. Паркетник дорожает в РФ второй раз за нынешний год. Впервые чехи пересмотрели ценники на модель в России в январе.