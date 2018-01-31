Chevrolet за полмиллиарда: Краснодарцы продают элитные авто

На вторичном рынке Краснодара часто появляются элитные авто, которые предлагают только в каталогах. Специалисты представили ТОП-5 самых дорогих автомобилей с пробегом, которые продают в регионе.

Первое место досталось Chevrolet Cruze 2012 года с битым крылом, который Наталья предлагает за 450 млн рублей. На втором месте оказался Bentley Bentayga 2016 года стоимостью 17,3 млн рублей. Стоит отметить, что аналог данного авто был на свадьбе Елены Хахалевой.

Тройку самых дорогих моделей с пробегом Краснодара замыкает Bentley Continental Flying Spur 2016 года. Авто, оснащенное 528-сильным мотором, предлагают за 14,9 млн рублей. Четвертое место досталось Porsche 911 GT3 2017 года, однако авто имеет нулевой пробег. Элитное авто в кузове купе с мотором 500 «лошадей» предлагают за 12,4 млн рублей. Стоит отметить, что данная модель довольно редкая.

Замыкает ТОП-5 самых дорогих автомобилей на вторичном рынке Краснодара Mercedes-Benz Maybach S без пробега. Авто предлагают за 12,2 млн рублей.