Самый мощный Volkswagen Jetta GTI показался на рендерах

В сети накануне были опубликованы рендеры нового Volkswagen Jetta GTI, получившего спортивную модернизацию. Стоит отметить, что это уже седьмое по счету обновление модели. Новинка станет самой дорогой и мощной версией Jetta.

В начале прошлого года Volkswagen Jetta GTI впервые предстал перед публикой в Детройте, а сейчас появилась "заряженная" модель, получившая мощную силовую установку и небольшое обновление кузова.

В движение спортивная версия новинки приводится мощным 2,0-литровым турбодвигателем TSI, который может генерировать более 213 лошадиных сил. Такая силовая установка позволит модели конкурировать на треке с "заряженным" Golf GTI. Стоит также отметить, что предыдущее поколение Jetta GTI получило лишь РКПП и "автомат", однако новинка может обзавестись полноценной механической коробкой передач.

Представители компании пока что не сообщают стоимость новой "заряженной" версии, однако за обычный Jetta GTI сейчас просят 29 545 долларов в США, и 26 245 долларов на европейском рынке.