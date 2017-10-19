Новосибирский оборонный завод купит Infiniti за 4 млн рублей

Руководство Новосибирского завода искусственного волокна (АО «НЗИВ») решило приобрести для предприятия дорогостоящий автомобиль. Организация объявила конкурс, чтобы определить поставщика внедорожника Infiniti за 4,25 млн рублей. На это указывают данные сайта госзакупок.

Речь идет о люксовой вседорожной модели Infiniti QX80. Новосибирский оборонный завод заинтересован в максимальной комплектации. Кроме того, предприятие рассматривает вариант покупки транспортного средства, эквивалентного японскому люксовому внедорожнику.

Согласно техзаданию АО «НЗИВ», внедорожник должен оснащаться 405-сильным двигателем V8 объемом 5,6 литра с расходом топлива не более чем в 14,9 литра на 100 километров пути.

Также заказчик требует, чтобы внедорожник был с черными кузовом и салоном, отделанным кожей. Кроме того, в интерьере автомобиля должны присутствовать аналоговые часы, системы безопасности Safety Shield и другой функционал, присущий «топовому» Infiniti QX80. Кроме того, машине необходимы задний спойлер и люк на крыше.

АО «НЗИВ» располагается в Искитиме. В 2011 году завод присоединился к «Ростеху». Для чего предприятию понадобился столь дорогой транспорт, не уточняется.