В Пензенской области начали шить авточехлы для компании "АвтоВАЗ"

В городе Кузнецк Пензенской области индивидуальный предприниматель Екатерина Ткаченко организовала пошив автомобильных чехлов для компании «АвтоВАЗ». Выпуск продукции был налажен на базе бизнес-инкубатора «Смирнов».

За счёт запуска работы цеха по пошиву чехлов для кресел седана LADA Vesta появилось 14 новых рабочих мест. Сегодня предприятие, в распоряжении которого есть специальное швейное оборудование, осваивает производство чехлов для других моделей LADA. Как отметил глава бизнес-инкубатора Николай Милинский, в дальнейшем планируется расширить организацию до 60 рабочих мест.

Руководитель предприятия Екатерина сообщила журналистам о том, что были заключены партнёрские соглашения с крупными поставщиками продукции для российской автомобильной компании. По её словам, качество чехлов, производимых в Кузнецке, и сроки выполнения заказов соответствуют требованиям ПАО «АвтоВАЗ».

Отметим, что новое предприятие, являющееся резидентом бизнес-инкубатора, может рассчитывать на субсидии со стороны министерства промышленности.