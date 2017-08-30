Модели Logan и Sandero сменят платформу

Французские машиностроители в стремлении сократить количество платформ, используемых компанией Renault, намерены перевести модели Dacia Logan и Sandero на шасси CMF. Третья генерация бюджетников-бестселлеров будет представлена в 2020 году.

Российским автомобилистам не стоит ждать чего-то особенного от перехода Logan и Sandero и на иную платформу. Дело в том, что в России эти модели будут сильно уступать их аналогам из Румынии.

Французский сайт L’argus сообщил, что следующая генерация моделей Dacia Logan и Sandero перейдет на шасси CMF-B. На нем построен бюджетный Renault Clio 5. Для европейского рынка устаревшая платформа В0 в 2020 году станет воспоминанием. Французы откажутся от нее, так как в ЕС ужесточаются экологические нормы и требования к безопасности транспорта.

В России, а также Бразилии, Южной Америке, Индии и ряде других государств модели Logan и Sandero будут существенно отличаться от их европейских версий. Для развитых стран машины будут строиться на платформе HS (High specification). Для остальных рынков предусмотрена архитектура LS (Low specification). Последняя позволяет значительно удешевить конечный продукт, однако машина на такой платформе получает меньше оснащения. Так уже произошло с Renault Kaptur для России. Машина лишилась множества функций, и свою европейскую версию повторяет практически только внешне.