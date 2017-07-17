В Казахстане стартовали продажи LADA Vesta SW и Vesta SW Cross

Недавно в Казахстане стартовали продажи новых универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross. Производство машин было налажено на мощностях "Азия Авто".





Директор "АвтоВАЗ" по экспорту сообщил, что за первые три месяца этого года продажи автомобилей бренда в Казахстане выросли почти вдвое, а доля LADA на местном рынке выросла до 23,5%. Например, в первые два месяца этого года она составляла 17%.



Согласно отчетам, самым популярным автомобилем стал седан LADA Vesta. "АвтоВАЗ" планирует и дальше укреплять свое положение на местном рынке, а делать это планируется с помощью расширения представленного модельного ряда. Ради этого представители компании заключили договор о локализации производства LADA Vesta SW и Vesta SW Cross, которые недавно появились у дилеров.



Напомним, автомобили Vesta SW и Vesta SW Cross комплектуются 106- и 122-сильными агрегатами, работающими с МКПП и роботизированными коробками передач. Стоимость моделей в России начинается от 589 410 и 693 810 рублей соответственно.