Опубликовано первое фото нового Lexus ES без камуфляжа

В конце апреля в Пекине начнется мотор-шоу, в рамках которого дебютирует новый седан Lexus ES. Автомобильные папарацци уже показывали закамуфлированный прототип машины, однако накануне в Сети появилось первое фото автомобиля без камуфляжа.

Первым фотографию седана Lexus ES показал сайт Almuraba. При этом портал не указал источник снимка. В кадре представлена передняя часть автомобиля. По фото видно, что для обновленной машины предусмотрены иная радиаторная решетка, головная оптика и бамперы. По некоторым данным, основой для нового седана Lexus ES послужила платформа Toyota New Global Architecture (TNGA). На этом шасси уже построены другие модели японских брендов, в том числе Avalon, Prius и UX.

Какой будет моторная гамма седана Lexus ES, пока неизвестно. Сейчас автомобиль оснащается комбинированным агрегатом, суммарная мощность которого равна 200 л.с. Ходят слухи, что новинка получит эту же силовую установку.

Седан Lexus ES должен получить фирменные системы пассивной и активной безопасности, разработанные инженерами компании Toyota. Ожидается, что уже в базовом исполнении машина будет оснащаться системами курсовой устойчивости, автоматического подруливания, предупреждения столкновений и так далее.

Официальная дата начала продаж нового Lexus ES не называется. Скорее всего, машина появится к концу нынешнего или в начале следующего года.