Фотошпионы рассекретили интерьер кроссовера BMW X7

Фотошпионам удалось сделать снимки дизайна салона нового BMW X7. По мнению экспертов, интерьер прототипа напоминает другие модели компании, например, X3, 5-Series и 7-Series, однако есть и отличия.

Новый X7 заметно длиннее прошлой версии, также у новинки почти плоская крыша и увеличенная радиаторная решетка. Вероятнее всего, внешне прототип BMW X7 будет напоминать прошлые модели.

Из сходств можно отметить такой же нерельефный руль с большим количеством дополнительных кнопок. Ожидается, что кроссовер будет построен на основе архитектуры CLAR, которая была использована для моделей 7- и 5-серии.

BMW X7 по стандарту будет оснащен системой климат-контроля и информационно-развлекательной системой, управляемой сенсорным экраном. Автомобиль уже проходит стандартные тесты и готовится к своему дебюту. И все-таки инженеры еще работают над моделью и могут внести корректировки. Премьера кроссовера, вероятно, состоится в ноябре текущего года.