В Воронеже зафиксировали "нашествие" такси

В сети появилось фото одной из воронежских улиц, которая непонятным образом привлекла несколько десятков желтых такси сервиса "Яндекс.Такси". Пользователи активно начали обсуждать причины такого "нашествия".





В соцсети попало фото, на котором запечатлены сразу несколько десятков машин "Яндекс.Такси", собравшихся в одном месте. В комментариях под постом горожане Воронежа сразу же выдвинули несколько версий.



Большинство, конечно, придерживались наиболее возможной версии, что рядом находится автопарк, или же штаб-квартира сервиса. Подтверждением этому может служить то, что часть автомобилей на фото стоят на закрытой стоянке рядом со зданием. Однако были и шуточные предположения, вроде того, что таксисты готовят заговор или же восстание.



Некоторые также отметили, что кто-то мог несколько раз нажать кнопку вызова, чем призвал целую "армию" таксистов.