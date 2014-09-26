Pininfarina заинтриговала автолюбителей тизером концепта H500

Pininfarina опубликовала тизер седана H500. Компания готовится к презентации модели на автосалоне в конце текущего месяца.

У Pininfarina было много партнеров, чаще всего ее ассоциируют с Ferrari. Не так давно партнерами итальянской марки стали Hybrid Kinetic Group, с которыми она и создала несколько концептов.

Один из них станет второй в своем роде электрической моделью компании. Разработчики Pininfarina специально для H500 создали инновационную технологию и автомобиль получит полностью электрический силовой агрегат.

Судя по тизеру, у новой модели будет кузов фастбэка, а также, вероятно, у задних пассажиров освободится больше места для ног. Модель H500 привлекла к себе внимание еще и увеличенными размерами дверей, выполненных в стиле "крыло чайки".