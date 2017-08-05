Продажи новых LCV в России в марте выросли почти на 8%

Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" опубликовали отчет по продажам легких коммерческих автомобилей за март этого года. Объемы реализации LCV-сегмента, как выяснилось, достигли 10,7 тысячи машин, что превысило прошлогодний показатель на 7,6%.





Как и ожидалось, лидером продаж остался GAZ, занявший 47% всего рынка легкий коммерческих авто. Всего дилером компании удалось реализовать 5 тысяч машин, что на 27,7% превысило результат марта 2017 года. Второе место занял УАЗ, который показал серьезное падение продаж. За прошлый месяц дилеры реализовали всего 1,5 тысячи авто, что на 42,7% меньше, чем в прошлом году. Третье и четвертое места заняли Ford и LADA, у которых очень схожие результаты - 1081 и 1069 штук соответственно. Вот только Ford показал рост на 99,8%, а LADA прибавила в продажах 13,2%.

Замкнул ТОП-5 самых популярных коммерческих автомобилей немецкий бренд Mercedes-Benz, продажи которого упали на 13,1% и составили 785 машин. За первые три месяца этого года общий рынок LCV составил 25,4 тысячи машин, что на 9,4% больше, чем за первый квартал 2017 года.