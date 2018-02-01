Кроссоверы Volkswagen Teramont прибыли к российским дилерам

Как отмечает портал 110km.ru, к российским дилерам уже поступили первые автомобили Volkswagen Teramont в семиместном варианте. Журналисты портала дозвонились практически всем дилерам и выяснили, что в каждом салоне есть 5-6 машин, которые доступны для покупки.





Volkswagen Teramont уже давно ожидается в России, однако нельзя сказать, что спрос на него будет высоким. Причиной тому послужит его не очень доступная цена. За 220-сильный вариант, но с топовым салоном, придется отдать 3,7 миллиона рублей. Однако если сравнить его с тем же Touareg, то цена не кажется такой уж большой. В базовом исполнении Teramont стоит 2 799 000 рублей, в то время как Touareg продается от 3 059 000 рублей. При этом новинка гораздо крупнее, но секрет низкой стоимости, по отношении к Touareg, в другом.





Как отметил представитель «Фольксваген Центр Пулково», у Teramont не такой качественный салон, отсутствует пневматика и более низкий клиренс. Все выше перечисленное доступно для Touareg в виде опций.