Volkswagen представил китайскую версию Jetta - новый седан Lavida Plus

Немецкий автоконцерн Volkswagen опубликовал официальные фото третьего поколения Lavida с приставкой Plus в названии. Премьера седана пройдёт на Пекинском мотор-шоу, которое начнёт работу 25 апреля.

Новый Volkswagen Lavida Plus построили на архитектуре MQB. Габариты модели выросли до 4670х1806х1474 мм, а расстояние между осями достигло 2 688 (+78 мм). Длина автомобиля увеличилась на 65 мм, ширина – на 41 мм, а высота – на 14 мм.

Предполагается, что в Поднебесной новинку можно будет приобрести со 116-сильным бензиновым «атмосферником» объёмом 1,5 литра, а также с 1,2- и 1,4-литровыми турбомоторами TSI, которые форсировали до 116 и 150 лошадиных сил соответственно. Двигатели могут сочетаться с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG и «механикой» на пять или шесть скоростей.

В арсенале Volkswagen Lavida Plus окажутся 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, парковочный помощник, камера заднего вида, система предотвращения столкновений и ряд других функций. Новинка не появится за пределами китайского рынка, а её производство организуют на СП Volkswagen и SAIC.