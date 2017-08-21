800-сильный BMW X6 M "прокачали" сразу два тюнинг-ателье

Специалисты польской студии дизайна Carlex Design поработали над интерьером «заряженного» кроссовера BMW X6. Отметим, что до этого автомобиль успели «прокачать» в тюнинг-ателье Manhart.

Основным цветом для оформления салона стал чёрный, при этом его разбавили ярко-желтые акценты на руле, передней панели, центральной консоли, креслах, потолке и панелях дверей. В ходе доработки интерьера специалисты Carlex Design применили алькантару и разные виды кожи, в том числе перфорированную.

На боковой части кроссовера можно увидеть шильдик MHX6 800: одноименный пакет доработок автомобиль получил от Manhart. Пакет включает в себя вентилируемый капот, пересмотренные бампера, другой задний диффузор, боковые юбки и спойлер на двери багажного отделения. Все детали аэродинамического обвеса, кроме капота, выполнили из углепластика, при этом «жабры» вентиляции на капоте также изготовлены из карбона.

Тюнинговый BMW X6 M оснащается 4,4-литровым 8-цилиндровым бензиновым двигателем с двойным наддувом, отдачу которого увеличили до 823 лошадиных сил и 1 100 Нм крутящего момента. Прибавка к мощности оказалась немалой, ведь стоковый мотор на X6 M генерирует 575 л.с. и 750 Нм.