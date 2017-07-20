Wey готовит электрический кроссовер с автопилотом 5-го уровня

Автомобилестроительная компания Wey готовит новый электрический кроссовер с автопилотом пятого уровня. Новинка построена на абсолютно новой платформе и появится перед публикой на Пекинском автосалоне.





На данный момент сведений о концепт-каре нет, даже неизвестно его название. Есть лишь информация о том, что автомобиль получит инновационную систему автопилота и технологию, позволяющую выводить трехмерное голографическое изображение.



Накануне в сети появились официальные тизеры концепта, на которых можно заметить зауженную светодиодную оптику и стильный дизайн кузова. Помимо этого, на боковой части расположится большой воздухозаборник. Это может быть, как и элемент экстерьера, так и вполне необходимое решение, если модель получит мощную силовую установку.





На данный момент, флагманскую нишу компании Wey, принадлежащей Great Wheel, занимает P8. Помимо нее, в модельном ряде числятся такие кроссоверы, как VV5 и VV7, прототипами которых стали концепт-кары 01 и 02.